Олимпийский чемпион выразил негодование из-за того, что клуб избавился от своего же воспитанника.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников со свойственной ему прямотой резко высказался об уходе нападающего «Авангарда» Владимира Ткачева. Клуб отказался от услуг хоккеиста, получавшего 120 млн рублей в год. И подписал на год американского форварда Энтони Потуральски за 70 млн рублей зарплаты и 50 млн рублей бонусов.

Эксперт негодует из-за того, что вместо родного игрока команда взяла легионера за схожую сумму.

– Выгнали своего воспитанника, но при этом на те же деньги взяли товарища Потуральски, – цитирует Кожевникова stavkiprognozy.ru.

Спортсмен считает, что подобные шаги могут иметь негативные последствия для развития хоккея в Сибири. Кожевников считает, что такие решения воспринимаются общественностью как бездушные управленческие ходы, направленные не на укрепление коллектива, а на замену символа команды на функционального исполнителя.