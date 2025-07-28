Микроорганизмы устойчивы к климату Сибири.

Набор микроорганизмов на омской «Биосфере» отличается от аналогичного комплекса, который находится на Московском НПЗ, сообщает «Энергия+». На обоих предприятиях одинаковая технология очистки воды. В технологической цепочке есть необычное звено – биореактор с активным илом.

Это субстрат, который заселен специальными бактериями и микроорганизмами. Они поедают нефть и нефтепродукты, выделяя при этом воду и углекислый газ. Как это происходит, можно увидеть в игровом спецпроекте о работе «Биосферы».

В биореакторе Московского НПЗ живут раковинные амебы, коловратки, жгутиконосцы, инфузории, а также некоторые виды бактерий и водорослей. В омской «Биосфере» обитают некоторые специфические виды: аспидиски, вортицеллы и лоенотусы.

Такие микроорганизмы кроме очистки промышленной воды помогают людям и экологии в других вопросах. Например, вортицеллы подавляют рост и развитие личинок комаров.

Микроорганизмы для омского биореактора вывели на основе активного ила из очистных сооружений предприятия. Они хорошо адаптированы к сибирскому климату. В реакторе находится более 93 млрд микроорганизмов, что в 11 раз больше населения Земли.

Отметим, что омская и московская «Биосферы» очищают промышленную воду на 99,9 %. Затем жидкость возвращают на производство. Благодаря такому механизму, можно почти втрое сократить водозабор из рек и перейти на почти замкнутый цикл потребления воды.

Напомним, в начале июля этого года на Омском НПЗ на полную мощность заработал комплекс биологической очистки воды «Биосфера». На запуске присутствовал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев.