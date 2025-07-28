За последние годы поток мигрантов из стран ближнего и дальнего зарубежья сократился в три раза.

Омскстат представил данные о международной миграции в регионе за 2016–2023 годы. По данным статистиков за минувшие восемь лет в Омскую область переехали более 52 тыс. иностранцев. Основная тенденция – значительное сокращение переселенцев в последние годы.

Так, в 2016-м регион принял около 9,5 тыс. иностранцев, перед пандемией коронавируса в Омскую область приехали 7 тыс. человек, а в 2023 году переселенцев было 3,2 тысячи. Больше всех мигрантов было из Казахстана (около 37 тысяч), но и они с каждым годом едут все меньше. В 2016–2018 годах переезжали от 6,4 до 6,8 тыс. человек, в 2023-м было менее двух тысяч. При этом в полтора раза увеличился поток из Таджикистана: раньше было менее двухсот переселенцев, в постковидный период – свыше трехсот.

Из Германии сейчас едут чуть более 200 человек, примерно столько же из Киргизии и Узбекистана. Поток из Украины по понятным причинам снизился с 700 до 40 человек в год.

Что касается переселения омичей в другие страны мира, то большинство из них выбирает Казахстан (около 33 тыс. человек), далее идут Украина (3 тысячи уехавших) и Германия (2,9 тыс.). Тенденция аналогичная – снижение количества переселенцев год от года. Если раньше в ФРГ уезжали до 500 человек в год, то сейчас 200–300. В 2019 году в Казахстан перебрались около шести тысяч омичей, в 2023-м – меньше двух тысяч.

В общей сложности за восемь лет из Омской области в зарубежные страны переехали 50 тыс. человек.