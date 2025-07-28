Объект исторического наследия включили в программу приватизации.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал распоряжение о включении в программу приватизации на 2025–2027 годы фасадной стены руинированного исторического здания на улице Тарской, 8, в Омске. Ранее здесь размещался Склад акционерного общества сельскохозяйственных машин «Р. и Т. Эльворти», 1911–1914 гг.

Объект приватизируют в 2025 году. Как уточняет «РБК Омск», на месте самого руинированного здания могут построить офис представительства крупного уральского холдинга. Концепцию этого объекта рассмотрели члены Омского регионального отделения Союза архитекторов России на заседании Архитектурного совета 24 июля. Принято решение отдать проект на доработку.

Представительство фирмы открылось в 1911 году, здание утрачено после пожара 1980 года. До сегодняшних дней сохранились стена западного лицевого фасада и частично южная стена. С 1989 года объект находится под государственной охраной.

В ноябре 2023 года был составлен акт по результатам историко-культурной экспертизы об исключении этого объекта из Единого государственного реестра объектов культурного наследия регионального значения. Но министерство культуры РФ не приняло этот акт и не согласилось с выводами экспертизы.

С 2019 по 2022 год фасадной стеной владели холдинговая компания «Акция», которой в настоящий момент владеют экс-депутат Госдумы и бывший сенатор Андрей Голушко, а также супруга экс-депутата Законодательного собрания Омской области Сергея Калинина Екатерина Талызина. В 2022 голу объект по суду вернули в собственность Омской области.