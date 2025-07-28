После оправдательного приговора форвард ожидает решения от НХЛ.

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин прокомментировал перспективы возвращения форварда Майкла Маклауда в состав омичей.

– Держим место, общаемся каждый день после суда, каждый день на связи. Первый день, конечно, он был просто на эмоциях. Это большое для него событие, счастье для всей его семьи, что все закончилось оправдательным приговором. Мы просто его поздравили в первый день, дали ему отдохнуть. Но он хочет послушать, что НХЛ скажет официально, – цитирует слова генменеджера «Спортс».

Сопин отметил, что в настоящее время Национальная хоккейная лига не рекомендует заключать контракты с этими игроками. Профсоюз хоккеистов выступил достаточно осторожно, подчеркнув, что спортсмены не имеют нарушений перед законом и собой, однако клубы должны самостоятельно принимать решение о подписании контрактов. По словам генерального менеджера, ситуация остается неопределенной.

Несмотря на положительный исход суда, шансы на разрешение Маклауду играть в НХЛ невелики.

– Конечно, у него есть желание вернуться в НХЛ, но если такой возможности не будет, то он приедет в «Авангард», – подытожил Сопин.

Напомним, что ранее канадский суд постановил, что пятеро бывших игроков молодежной хоккейной сборной, включая форварда омского «Авангарда» Майкла Маклауда, не виновны в обвинениях по делу о сексуальном насилии.