Несоблюдение санитарных норм и температурного режима хранения повышает риск отравления.

Приобретая разливной квас, важно учитывать, что нарушение правил санитарии при его хранении и продаже может привести к серьезным проблемам со здоровьем, отметила и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина в интервью «Ленте.ру».

Эксперт пояснила, что квас на разлив из бочек под давлением считается безопаснее напитка из привозных емкостей. При несоблюдении гигиены – грязных емкостях, кранах, шлангах или руках продавца – в напиток могут попасть вредные микроорганизмы, отметила она. Лялина также подчеркнула, что серьезную угрозу представляет нарушение температурного режима хранения, который должен поддерживаться в пределах от +2 до +12 °C, но часто игнорируется.

– После употребления некачественного кваса могут проявиться тошнота, рвота, боли в животе, диарея, повышенная температура, слабость, головная боль. Симптомы обычно возникают через 2–6 часов. При появлении признаков отравления необходимо срочно обратиться к врачу, – пояснила специалист.

Биолог рекомендовала в жаркую погоду избегать покупки разливного кваса из бочек. По ее словам, безопаснее приобретать напиток в магазинах или готовить его самостоятельно.