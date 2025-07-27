В Омске прирост точек продаж составил 35,6 %.

В июле 2025 года стало известно, что число фреш-баров в России выросло, об этом говорится в исследовании геосервиса «2ГИС». Об этом пишет портал Retailer.ru.

Наибольший прирост точек продаж наблюдается в Челябинске (+47 %), Перми (+44 %), в Казани и Омске (+35,6 %). Москва таких цифр не дает (+17 %).

Число поисковых запросов на напитки тоже трансформировалось: за год более чем вдвое вырос интерес к матче, айс-латте, а вот бабл-ти, несмотря на лидерство по количеству запросов, потерял 17 %.

Стоимость напитков где-то превышает 300 рублей, где-то их предлагают по 279 рублей. Наибольшие цены зафиксированы в столицах, Казани и Уфе, тогда как наиболее доступными по стоимости напитков оказались Омск, Пермь и Воронеж.

Добавим, что сейчас в Омске работает 61 фреш-бар.