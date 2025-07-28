Омский врач Роман Лысак – о способах заражения различными типами вирусов гепатита и доступных всем методах профилактики.

Гепатит – это воспалительное заболевание печени, которое может быть вызвано многими факторами, включая метаболические нарушения, злоупотребление алкоголем, воздействие токсичных веществ, но наиболее распространtнной причиной гепатита являются вирусы. В настоящее время известно пять типов вируса гепатита, каждый из которых представляет опасность для здоровья человека: A, B, C, D и E. Наибольшую опасность представляют гепатиты В и С, так как они могут перейти в хроническую форму и привести к серьезным осложнениям, среди которых цирроз и рак печени.

Подробнее об этом рассказал врач – методист Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Роман Лысак.

Разными путями

Заражение различными типами вирусов происходит по-разному.

Вирусы гепатитов A и E передаются фекально-оральным механизмом: при употреблении загрязненных пищевых продуктов, воды, несоблюдения правил гигиены рук.

Передача вирусов В, С и D происходит другими путями.

Через кровь: при использовании общего шприца при внутривенном введении наркотических веществ, при использовании нестерильного инструментария при нанесении татуировок, пирсинга, проведении косметических процедур, маникюра или педикюра.

Через инфицированные предметы личной гигиены: бритвы, зубные щетки, маникюрные принадлежности и т. д. – так вирус проникает в организм человека через микротравмы на коже и слизистые оболочки.

При незащищенных половых контактах с инфицированным партнером.

От инфицированной матери к ребенку во время беременности и родов.

Гигиена и здравый смысл

Как же сохранить здоровье печени?

Чистые руки: тщательно мойте руки с мылом после посещения уборных, любых общественных мест, перед едой и приготовлением пищи.

Гигиена питания: употребляйте только доброкачественные продукты. Тщательно мойте фрукты и овощи, обдавайте их кипятком. Не покупайте обрезанные яблоки, груши, бананы; разрезанные арбузы и дыни. Пейте воду только кипяченую или бутилированную.

Вакцинация. Проведенная в соответствии с национальным календарем профилактических прививок вакцинация против гепатита В дает стойкий иммунитет, обеспечивая защиту организма сроком до 10–20 лет. Вакцинация против гепатита В начинается у новорожденных в первые 24 часа. Вакцинироваться можно и взрослым при определенных условиях: отсутствии сведений о вакцинации или перенесенном заболевании, нахождении в очаге инфекции. Вакцинация против гепатита А выполняется по эпидемическим показаниям. К сожалению, вакцины против вируса гепатита С пока не существует.

Использование только собственных предметы личной гигиены. Недопустимо давать кому-либо в пользование свои личные или самому использовать чужие средства личной гигиены. Например, бритвы, зубные щетки, маникюрные принадлежности могут содержать микроскопические частицы крови или других биологических жидкостей организма, которые могут быть заражены.

Безопасный секс. Используйте барьерные методы контрацепции – презервативы существенно уменьшают вероятность передачи вируса во время полового акта.

Наркотики убивают

Более половины больных острым вирусным гепатитом С составляют лица, употребляющие парентеральные наркотики. Заражение вирусным гепатитом С происходит в течение первого года употребления наркотиков и долго протекает бессимптомно, никак не проявляя себя, что не позволяет диагностировать воспаление в печени на ранней стадии и приводит к ее полному разрушению.

В руки профессионалов

Проходить медицинские процедуры необходимо в строго лицензированных и сертифицированных учреждениях. Обращайтесь в организации, имеющие необходимые разрешения на оказание соответствующих услуг, специалисты которых прошли обучение безопасным правилам работы и используют одноразовый или многоразовый стерильный инструментарий.

Раннее выявление инфекции позволяет начать лечение на ранних стадиях, что значительно повышает эффективность терапии и снижает риск осложнений и распространения вируса среди населения.

Помните: гепатит легче предупредить, чем лечить!