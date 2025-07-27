Шествие по случаю Дня Крещения Руси начнется от Свято-Успенского собора.

Сегодня, 27 июля, в Омске состоится традиционный крестный ход, посвященный Дню Крещению Руси. Главной святыней празднования станет Абалакская икона Божией Матери, она уже прибыла в город и находится в Успенском кафедральном соборе.

Перед началом крестного хода состоялась Божественная литургия, а в 10:00 от Успенского собора стартует шествие, в котором примут участие тысячи православных. Икону пронесут до Свято-Никольского Казачьего собора. С 11:00 до 14:00 на площади Свято-Никольского Казачьего собора и в парковой зоне гостей состоятся народные гуляния: концерты профессиональных коллективов, мастер-классы по колокольному звону, ярмарка ремесел, полевая кухня и детская программа.

– Абалакская икона – это всесибирская святыня, – говорит иерей Виктор Сыромятников. – Многие наши соотечественники на протяжении многих поколений молились Божией Матери перед этим образом и очень часто возносили молитвы о России, которая нередко бывала в опасности, и одной из тем молитвы на крестном ходе, конечно же, будет молитва о нашем Отечестве.

Доступ к Абалакской иконе будет открыт в течение воскресного дня, а в День памяти святого равноапостольного князя Владимира, 28 июля, после Божественной литургии икона отбудет в родную обитель – Абалакский Знаменский мужской монастырь, который расположен в Тобольском районе Тюменской области.