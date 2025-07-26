Омск-Информ
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·Общество

Опасные погодные явления продлятся до 27 июля.

В Омской области объявлено штормовое предупреждение. Омичам сообщили, что в регионе ожидаются сильный ливень, мощный ветер скоростью 25 м/с, местами также возможны грозы. 

Опасные явления продлятся до завтрашнего дня, 27 июля. 

Напомним, ранее специалисты Обь-Иртышского УГМС предупреждали, что с 26 по 28 июля возможны сильные ливни, ветер порывами до 18–23 м/с, грозы, а также выпадение града.

Алексей Новиков
·Общество

Опасные погодные явления продлятся до 27 июля.

В Омской области объявлено штормовое предупреждение. Омичам сообщили, что в регионе ожидаются сильный ливень, мощный ветер скоростью 25 м/с, местами также возможны грозы. 

Опасные явления продлятся до завтрашнего дня, 27 июля. 

Напомним, ранее специалисты Обь-Иртышского УГМС предупреждали, что с 26 по 28 июля возможны сильные ливни, ветер порывами до 18–23 м/с, грозы, а также выпадение града.

Алексей Новиков