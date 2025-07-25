Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Неблагоприятные погодные условия сохранятся до 28 июля. 
В Омской области в ближайшее время ожидаются неблагоприятные погодные условия. Специалисты Обь-Иртышского УГМС предупредили, что с 26 по 28 июля возможны сильные осадки, ливни, грозы, ветер порывами до 18–23 м/с и даже выпадение града.
В связи с неблагоприятными погодными условиями МЧС России по Омской области предупреждает об опасности, которую несут в себе деревья, рекламные щиты и линии электропередачи. Парковать машины под подобными объектами во время сильного ветра также не стоит. 
В чрезвычайной ситуации напомнили звонить по номеру 101.
1967Мария Филимонова
·Общество

Неблагоприятные погодные условия сохранятся до 28 июля. 
В Омской области в ближайшее время ожидаются неблагоприятные погодные условия. Специалисты Обь-Иртышского УГМС предупредили, что с 26 по 28 июля возможны сильные осадки, ливни, грозы, ветер порывами до 18–23 м/с и даже выпадение града.
В связи с неблагоприятными погодными условиями МЧС России по Омской области предупреждает об опасности, которую несут в себе деревья, рекламные щиты и линии электропередачи. Парковать машины под подобными объектами во время сильного ветра также не стоит. 
В чрезвычайной ситуации напомнили звонить по номеру 101.
1967Мария Филимонова