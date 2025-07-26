Светлов отметил, что в составе омичей набралось полтора состава, теперь идет естественный отбор игроков.
Бывший тренер клубов КХЛ, олимпийский чемпион и член тренерского совета ФХР Сергей Светлов оценил перестройку состава «Авангарда» и работу тренерского штаба команды.
– По ходу прошлого сезона клуб очень активно работал на трансферном рынке, по сути, набралось полторы команды. Теперь приходится кого-то из игроков скидывать – это естественный процесс, – цитирует слова Светлова «Russia-hockey.ru».
Светлов отметил, что смотрит на все процессы в Омске именно с тренерской точки зрения. По его словам, тренерский штаб «Авангарда» показал, что управление командой и кадровые решения находятся полностью в его руках, что он считает большим плюсом для Ги Буше и его штаба.
Напомним, что ранее хоккейный инсайдер Артур Хайруллин, напротив, раскритиковал «Авангард» за бесконечную власть Буше.