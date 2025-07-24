Эксперт считает, что клуб предоставляет главному тренеру слишком большую свободу.

Инсайдер и хоккейный обозреватель «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин раскритиковал подход руководства омского хоккейного клуба «Авангард» к распределению полномочий. По его мнению, главному тренеру Ги Буше предоставлена чрезмерная свобода. Такое же происходило несколько лет назад при прежнем наставнике Бобе Хартли.

– Сегодня в очередной раз убедились, что в «Авангарде» слишком многое отдано на откуп Ги Буше. Так же было и при Бобе Хартли, но уже после того, как он дал результат. Да и Боб Кубок Стэнли выигрывал вообще-то, – заметил Хайруллин.

Инсайдер акцентировал внимание на финансовом аспекте вопроса, подчеркивая, что крупные вложения клуба вряд ли оправданы при столь высоких полномочиях иностранного специалиста.

– В целом с точки зрения высшего руководства клуба это странно. Вы вбухиваете кучу денег, а отвечать за них будет не главный тренер, который в случае чего может сослаться на семейные обстоятельства и вернуться домой, – добавил журналист.

Отдельно Хайруллин подверг сомнению стратегию подбора персонала для фарм-клуба «Авангарда».

– Идея поставить соотечественников Буше в ВХЛ – нормальная, но зачем там собирать «Барс» образца 2018 года? Кому нужен трофей в ВХЛ такой ценой? Тот же фарм «Торпедо» добился его совсем другим способом, – заключил инсайдер.