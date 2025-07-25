Подозреваемый ранее был судим и регулярно попадал в поле зрения полиции.

Мать 25-летнего омича, ставшего жертвой жестокого убийства, обратилась к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой взять расследование под личный контроль.

– Прошу Бастрыкина Александра Ивановича взять под контроль дело, где убили и расчленили моего сына Сергея, – обратилась женщина в соцсетях.

С просьбой также написала другая омичка.

– А почему Бастрыкин не взял на контроль убийство и расчленение молодого человека? На рецидивиста до убийства чуть ли не каждый день вызывали полицию. Он был судим. Так жестоко убил парня. Почему это убийство не на контроле у Бастрыкина, – поинтересовалась женщина.

Напомним, что трагедия произошла 10 июля в одной из квартир на улице Дианова, где проживал 23-летний омич. По версии следствия, молодой человек приревновал свою девушку к 25-летнему знакомому и в порыве ярости нанес тому смертельные удары ножом. Чтобы скрыть преступление, он распилил тело с помощью пилы и вынес останки из квартиры в мешках, после чего спрятал их в разных районах города.

Теперь подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы. Как выяснилось, молодой человек уже имел проблемы с законом – ранее он был судим за кражи и отбывал наказание в местах лишения свободы.