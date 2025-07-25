Теперь ученые хотят музеефицировать объект археологического наследия.

Легенд о первой Омской крепости ходит много, одна из них – полковник Иван Бухгольц, которого царь Петр I отправил в Сибирь за «песошным золотом», стал строить новое фортификационное сооружение на основе древних построек. Как выяснили археологи, версия эта не лишена оснований: люди действительно жили на территории у слияния Оми и Иртыша в 8-9-м тысячелетии до н.э. Правда, надолго они здесь не задерживались.

С «добухгольцевым», а значит, и «допетровским» периодом связано имя царя Михаила Федоровича. В прошлом году по результатам раскопок в Омске, о которых рассказывал старший научный сотрудник Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН Сергей Татауров, были обнаружены артефакты эпохи основателя династии Романовых. Предположительно, на месте слияния двух рек был перевалочный лагерь казаков – основателей Тары, поскольку предметы, обнаруженные в Омске, идентичны тем, что находят на раскопках в самом старом городе Омской области. К тому же тарские воеводы Михаил Кайсаров и Юрий Шаховской 7 апреля 1628 года направили царю Михаилу челобитную с предложением построить острог на Иртыше в устье Оми. 31 августа указ Михаилом Федоровичем был подписан, но работа так и не была выполнена.

На Всероссийской научно-практической конференции «VII Ядринцевские чтения», которая также прошла в прошлом году, стали говорить о праздновании 400-летия Омска в 2028-м, однако инициатива быстро сошла на нет.

Дискуссиям конец

В 1768 году на другом, более высоком, берегу Оми была построена вторая Омская крепость. Про старую, первую, подзабыли. Вскоре память о ней осталась только в упоминаниях путешественников и чертежах, которые были начертаны значительно позже. Один из первых обнаруженных датируется 1745 годом.

И вот в 2017 году грянула научная сенсация. При реконструкции улицы Ленина в районе ее пересечения с улицей Броз Тито и у подземного перехода на улице Лермонтова были найдены следы крепостного рва первой Омской крепости. В 2023-м обнаружены погребения в районе кофейни «Тинто» на Ленина, 25а. Кстати, еще в 1940-х годах рабочие находили захоронения на этой территории, когда обустраивали площадь Ленина. В 2024 году археологи выявили сразу восемь погребений, тогда предположили, что это кладбище отряда Бухгольца. В этом году последовали новые находки.

Сейчас ученые-археологи выполняют наблюдение за строительными работами по благоустройству сквера Борцов Революции, где основным заказчиком выступает бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства и благоустройства».

– Так как было известно, что на этой территории находится археологический памятник – первая Омская крепость, а также культурный слой города Омска, то было предписано сопровождение археологическим наблюдением этих работ, – рассказывает заведующий лабораторией историко-культурных экспертиз Омского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук Михаил Корусенко. – Мы двигались перед строителями, начиная со стороны проспекта Карла Маркса в сторону улицы Ленина. Делали раскрытие на местах, обозначенных строителями для своих технологических нужд.

Траншея выкопана у шести скульптур героев-подпольщиков. Археологи нашли рвы западной куртины, правого фланкового угла и правого фаса юго-западного бастиона.

– Данных достаточно для того, чтобы картографировать первую Омскую крепость, – заявил Михаил Корусенко.

Обнаружены фрагменты крепостных стен, ключ, пушечное ядро и кухонная утварь, одна из находок – двузубая вилка с костяной ручкой – указывает на то, что на заре XVIII века на территории будущего города Омска прибыли не только суровые казаки отряда Бухгольца, но и представители аристократических родов.

Дискуссии о том, где находилась первая Омская крепость, похоже, будут прекращены. Начались они в 1960-х годах, за этот срок было сломано немало копий, выдвинуто множество версий. Археология внесла свой вклад в дело об установлении научной истины. Следующий шаг – музеефикация. С предложением о создании нового объекта для музейного показа и туристической достопримечательности археологи планируют обратиться в минкультуры Омской области.