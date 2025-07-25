Перерасчет коснется работающих пенсионеров.

С 1 августа 2025 года пенсии работающих пенсионеров в России будут пересчитаны. По сообщению депутата Госдумы от КПРФ Сергея Гаврилова, эта процедура связана с ростом индивидуальных пенсионных коэффициентов, зависящих от величины страховых взносов, уплаченных в 2024 году.

Напомним, что индексация пенсий работающих пенсионеров проводится ежегодно в августе. В отличие от традиционной январской индексации, включающей как фиксированную, так и страховую составляющие пенсии, августовская коррекция касается исключительно страховой части выплат.

– Пенсионер, продолжая трудовую деятельность, увеличивает свой индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) за счет страховых взносов, уплаченных работодателем в прошлом году. Эти баллы и перерассчитываются в денежную прибавку, – объяснил депутат.

Депутат, пояснил, что при перерасчете пенсий работающих пенсионеров действует лимит: вне зависимости от количества заработанных пенсионных баллов, величина прибавки не превышает стоимости трех коэффициентов.

В 2025 году стоимость одного пенсионного балла составляет 145 рублей 69 копеек, следовательно, максимально возможная прибавка ограничивается суммой в 437 рублей 7 копеек.

Процедура перерасчета производится автоматически, без подачи заявлений или личного визита в отделения пенсионного фонда. Это объясняется тем, что фонд получает необходимую информацию о страховых взносах от работодателей через систему персонифицированного учета.

Парламентарий добавил, что индексация не влечет немедленного изменения всей суммы пенсии, а включается в общий механизм расчета, в рамках которого учитываются взносы работодателя, определяется количество коэффициентов и применяются формулы расчета. Фиксированная часть пенсии при этом не меняется.