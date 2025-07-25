Главный нефтеперерабатывающий актив «Газпром нефти» – единственное предприятие, попавшее в список.

«СКАН-Интерфакс» составил медиарейтинг компаний нефтегазового сектора по итогам второго квартала 2025 года. На второй строчке расположилась «Газпром нефть». Компания стала одним из лидеров по индексу заметности, охвату аудитории и упоминаемости. Также в рейтинг вошел Омский НПЗ.

Активно в инфополе освещалось создание инновационного центра ИТ-образования для молодежи «Школа 21». Соответствующее соглашение подписали на ПМЭФ-2025 региональное правительство, Сбербанк и «Газпром нефть».

– Модернизация предприятия началась в 2008 году, – сказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский. – Свое предстоящее 70-летие предприятие встретит полностью обновленным. Реконструкция и строительство новых технологических объектов – это в том числе новые рабочие места. Предприятие по праву считается одним из самых привлекательных работодателей региона. Мы создаем для сотрудников комфортные условия труда, соответствующие самым современным стандартам, поощряем инициативы персонала, организуем для них конкурсы профессионального мастерства, поддерживаем спортивные и культурные активности.

Еще одно важное событие в медиаполе – запуск на предприятии второй очереди солнечной электростанции. Благодаря этому на зеленую энергию получится перевести до 10 % энергопотребления предприятия. Солнечная электростанция включает 49 тысяч фотоэлектрических панелей российского производства. Она оснащена системой накопления энергии.