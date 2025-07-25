Возобновление горячего водоснабжения на бульваре Победы произойдет уже скоро.
Пресс-служба «Тепловой компании» прокомментировала ситуацию с отсутствием горячей воды на бульваре Победы у цирка. Коммунального ресурса в домах местных жителей нет уже больше месяца, при этом из-под земли у подъездов бьет горячий источник. В местах утечки уже появились ямы и просадки, жители опасаются, что под землю может начать проваливаться не только асфальт, но и основания домов.
– Сегодня, 25 июля, аварийная бригада «Тепловой компании» повторно выедет по данному адресу для проведения дополнительного обследования и подготовительных работ. Завтра, 26 июля, все необходимые работы на трубопроводе будут завершены, горячее водоснабжение потребителям будет возобновлено, – заявили в пресс-службе АО «Тепловая компания».
В компании уточнили, что причиной коммунального ЧП стало повреждение подземного трубопровода.