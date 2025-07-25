Омск-Информ
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·Общество

С ним простятся завтра.
Сегодня, 25 июля, стало известно о кончине преподавателя Омского колледжа профессиональных технологий Игоря Лопарева. В колледже он преподавал историю.
Прощание с ним пройдет завтра, 26 июля, в ритуальном зале по адресу: улица Рокоссовского, 17, с 12:00 до 13:00.
Отмечается, что в этом году Лопарев мог бы встретить 30-летие работы в образовательном учреждении.
Мария Филимонова
·Общество

С ним простятся завтра.
Сегодня, 25 июля, стало известно о кончине преподавателя Омского колледжа профессиональных технологий Игоря Лопарева. В колледже он преподавал историю.
Прощание с ним пройдет завтра, 26 июля, в ритуальном зале по адресу: улица Рокоссовского, 17, с 12:00 до 13:00.
Отмечается, что в этом году Лопарев мог бы встретить 30-летие работы в образовательном учреждении.
Мария Филимонова