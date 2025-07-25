Ученые объяснили, почему растут цены на картошку и дали прогноз по его стоимости осенью 2025 года.

В рамках деловой программы агротехнической выставки-ярмарки «АгроОмск-2025» на базе Омского аграрного научного центра состоялся Координационный совет с международным участием по картофелеводству Уральского региона, Сибири, Поволжья и Республики Казахстан. Главная тема, конечно, вопросы ценовой политики в картофелеводстве. Эта тема волнует население, власть, производителей и торговые сети.

Египетская сила

За последний год картофель на российском рынке подорожал в 2,8 раза. Специалисты называют две причины – дефицит своей продукции и массовый завоз торговыми сетями иностранного товара.

По данным Росстата, в 2024 году в хозяйствах всех категорий собрали 17,83 млн тонн картофеля, когда как в 2023 году получили 20,241 млн тонн. Эксперты проанализировали все цифры и пришли к выводу, что урожай сократился, потому что цены из-за избытка упали; картофелеводы были вынуждены сократить площади, к тому же подкачала погода и уменьшились закупки семян в других странах. Не секрет, что в России картошки иностранной селекции выращивают больше, чем отечественной. В основном садят немецкие и голландские семена.

– В 1990-е годы, когда нефтезавод профинансировал опытное хозяйство «Омское» и приобрел полностью комплект голландского оборудования и сорта, наши ученые со своими семенами остались в стороне, и, к сожалению, многие десятилетия мы были за бортом коммерциализации, – говорит директор Омского аграрного научного центра Максим Чекусов.

Молодой картофель везут в Россию из Азербайджана, Грузии, Казахстана, рассчитывали на Беларусь, однако там случился неурожай. В списке импортеров также Китай, который считается рисовой страной, но по картошке Поднебесная на первом месте по собираемости. Из Египта сейчас все больше везут не мандарины, а картофель.

Почему такие цены?

Размер прибыли – главный показатель эффективности любого дела, в картофелеводстве ее можно обеспечить суммирующим эффектом макроэкономической политики, климатического ресурса, технологического фактора и генетических ресурсов. Об этом на совете рассказал доктор сельскохозяйственных наук, руководитель селекционной программы ООО «Дока-генные технологии» (Москва) Сергей Банадысев.

– У нас в сезоне 2024 года сложились очень высокие цены на картофель в магазинах. И кто только эти цены не обсуждал, начиная с блогеров и заканчивая первыми лицами государства. Все высказались на эту тему. Единственное, чего не было в этих разговорах, так это анализа экономической ситуации и анализа причин. И что очень интересно, в этих дискуссиях вообще не участвует торговля. Она как будто ни при чем, – отметил он.

Картофелеводы говорят: цены производителей в два раза ниже магазинных, министерство сельского хозяйства также сообщает, что рост цен на картофель произошел только относительно уровня 2023 года, когда цены были очень низкими, и тогда они никого не интересовали.

– С весны официальные лица отрасли и выше начали заявлять, что цены скоро снизятся. И хотелось бы сразу проговорить, о каких ценах идет речь: о закупочных или о розничных, – указывает Сергей Банадысев. – В отношении к закупочным ценам розничные в два раза выше.

Ученый также назвал себестоимость производства картофеля и указал, ниже какой цены выращивать корнеплод убыточно.

– Если без орошения, то все затраты на выращивание 1 га картофеля составляли в сезоне 2023 года примерно 400 тысяч рублей, в сезоне 2024 года – 450 тысяч. Если поделить это на урожайность, которая тоже сильно колеблется, то получается, что ниже 14 рублей – это вообще убыток выращивать картофель. А если урожай падает, как, например, в том же 2024 году, а затраты все равно растут, то цена должна быть никак не меньше 27 рублей. И это касается цены без хранения, на которое идут большие затраты, – отмечает ученый.

Картофелеводы обижаются, говоря, что, когда был высокий урожай 2023 года и низкие цены, про них вообще никто не вспоминал. Проблемы 2024 года привели к тому, что было закуплено много иностранной картошки.

– Значит, нам 15 рублей было жалко заплатить в 2023 году, а Египту 40 рублей нашлось легко. Просто завалили всю страну египетским картофелем, – говорит Сергей Банадысев.

Глобальное потепление

Также на заседании Координационного совета обсуждалась тема климатического ресурса – изменение климата идет в пользу северных регионов. Уже есть расчеты, что урожайность картофеля будет расти.

При этом агротехнологии могут быть приспособлены к современным вызовам, например, сейчас меняется характер осадков. Дождь, которого ждут подолгу, вдруг за один день дает месячную норму осадков. Сразу после дождей делают глубокое рыхление между рядами: работа простая, но это требует дополнительного технического оснащения и определенной структуры картофельного поля.

Огромная проблема для большинства картофелеводов – это этап хранения. Успех его формируется в первые две недели после сбора урожая, все зависит от того, как быстро его высушили и оперативно пролечили клубни. Соответственно, от этого зависит, какой будет выход товара через полгода.

Самый весомый фактор обеспечения эффективности картофелеводства – это генетические ресурсы. Использовать резервы нужно с подбора сортов. Именно сорт несет в себе более 30 качественных признаков, которые агротехникой никак не поменяешь, поэтому подбор сорта определяет успех выращивания картофеля.

Новые сорта сейчас совсем другого уровня, омские ученые-картофелеведы передают на госсортоиспытание два таких: в 2025 году – «Спектр», в 2026-м – «Иртыш». Так что через некоторое время нынешняя острая ситуация с обеспечением населения картофелем может сойти на нет.