Инициаторы разработали проект и даже дошли до федеральных чиновников. Однако есть ряд препятствий.

В Омске спустя время может появиться гребной канал, который позволит развивать греблю как вид спорта на должном уровне. По крайней мере, работа, чтобы подобное сооружение появилось в городе, ведется уже несколько лет. Инициатор идеи, член спортивного клуба «Озон» Владимир Корб раскрыл корреспонденту РИА «Омск-информ» подробности проекта.

Требуется административное решение

Автор идеи Владимир Корб рассказал, что направил открытое письмо губернатору Омской области Виталию Хоценко. В нем говорится, что еще в сентябре 2023 года на личной встрече с инициативной группой глава региона дал поручение Министерству спорта проработать вопрос создания первого гребного канала в Омске. Для этой цели был выбран затон в районе Старозагородной роще. Где несколько лет уже проводятся различные любительские соревнования в этом виде спорта для детей и молодежи.

По итогам встречи была сформирована рабочая группа, а в октябре в Омск приезжал заместитель президента Федерации гребли на байдарках и каноэ России Николай Мордвин. По его оценке, акватория в затоне полностью соответствует техническим требованиям: глубина, ширина и длина подходят для установки полноценной дистанции, а центральное расположение делает локацию доступной для детей со всего города.

На заседаниях рабочей группы определили участок, который находится в ведении Центра управления собственностью минимущества Омской области. Однако департамент имущества Омска отказался передавать землю в распоряжение областного Минспорта, мотивируя это отсутствием инвестпроекта и источника финансирования. Это, по мнению автора письма, затягивает реализацию амбициозного проекта, несмотря на то, что земля и здание уже находятся в областной собственности и, по сути, требуют лишь административного решения.

В феврале 2024 года прошла видеоконференция с участием президента Федерации гребли России Евгения Архипова и тогдашнего министра спорта Омской области Ивана Колесника. Архипов подтвердил готовность поддерживать проект, в том числе, финансированием. Федерация пообещала передать Омску дистанцию на 9 дорожек и внести город в официальный календарь соревнований.

Кроме того, в письме подчеркивается, что уже получены четыре лодки «Дракон Д-20» в подарок от правительства Москвы, дистанцию могут установить сами спортсмены, а «Газпромнефть-ОНПЗ» готова поставить финишную вышку. Все это позволяет уже в текущем сезоне проводить соревнования регионального уровня, с участием сотен детей, молодежи и спортсменов-любителей.

Однако, как отмечает Владимир Корб, ситуация осложняется тем, что прилегающая территория застраивается, и с каждым месяцем доступ к воде может быть утерян. В связи с этим автор обращения попросил губернатора о личной встрече или проведении совещания под его руководством.

Нужны спуски к воде

Впрочем, на данный момент есть ряд сложностей, помимо земельного вопроса и финансирования. Как отметил автор идеи, сейчас акватория фактически не доступна для спортсменов - обустроенного въезда нет, а подходы к воде представляют собой временные, неудобные решения.

- Подъезда к акватории нет, кроме одного места. То есть заезжаем на эту территорию, стоит бетонный забор. Преодолеваем две-три плиты, и только так делаем спуск к воде. Второй подход есть, но это другая локация, которую переодически перегораживают. Последний спуск расположен в районе Дворца творчества, но он все время закрыт, - рассказал он.

Проект и инфраструктура уже есть

Проект гребного канала в затоне Судоремонтного завода в Омске не просто идея на бумаге - у инициативной группы есть подробная схема организации участка, которая предусматривает создание не только самой дистанции, но и полноценной спортивной инфраструктуры вокруг. Это позволит использовать локацию круглый год и проводить соревнования на уровне региона и страны.

Планируемая локация под гребной канал расположена в районе улицы Красный Путь, рядом с жилым комплексом «Камелот». На территории существует капитальное двухэтажное здание с многочисленными кабинетами, которое планируют использовать как административно-учебный корпус для тренеров и спортсменов. Владимир Корб отметил, что здание находится в достаточно хорошем состоянии: оно отапливается и охраняется.

Рядом со зданием расположено бомбоубежище, которое, по словам члена спортивного клуба, также можно использовать.

- Снизу - бомбоубежище, а на верхней части можно проводить общественные мероприятия - спортзалы, тренировки, разные активности. Там вариантов много, - отметил Корб.

Рядом также находятся гаражи и просторный спортзал, который можно переоборудовать под зал с тренажерами.

По плану, на территории будет обустроена воркаут-зона с турниками и уличными тренажерами для общей физической подготовки, а также пирс из ПВХ - плавучая платформа для выхода на воду, тренировок и стартов заездов. Для хранения и ремонта лодок предусмотрен эллинг - крытая стоянка и мастерская.

Для зрителей запланированы стационарные трибуны длиной 200 метров, рассчитанные на проведение официальных соревнований, а также финишная вышка. Вдоль канала пройдет асфальтированная велодорожка с выходом к Зеленому острову.

Сам канал протяженностью 1000 метров хотят оборудовать девятью стандартными гребными дорожками.

Однако есть еще одно препятствие, затрудняющее реализацию проекта. Рядом уже ведется жилая застройка - несколько домов возведены вплотную к акватории. По словам Корба, соблюдение санитарных и охранных зон вызывает тревогу, поскольку «красная линия» отступа составляет всего 20 метров, и часть благоустройства уже заходит на потенциальную спортивную территорию.

Член спортивного клуба «Озон» считает, что затягивать с оформлением участка нельзя, иначе доступ к воде может быть утрачен. С точки зрения транспортной и городской логистики, место выбрано удачно - оно находится в черте города, и сюда удобно добираться из разных районов, что особенно важно для детско-юношеских секций.

Встреча с министром и трудности федерального уровня

Инициатор проекта также рассказал, что лично пытался донести идею гребного канала до высокопоставленных чиновников. По его словам, он встречался с разными представителями власти, в том числе с министром спорта России Михаилом Дегтяревым во время его визита в Омск.

- Этот материал я показывал Дегтяреву - министру спорта РФ. Он приезжал в Омск около месяца назад. Я с ним пообщался и дал ему буклет, - поделился Корб.

Федеральный министр заинтересовался схемой канала. Член спортивного клуба подчеркивает, что реакция была не просто формальной - высокопоставленный чиновник действительно вник в проект.

- Он сказал, что «Хорошая идея, будем помогать. Молодец, что обратился». С оценкой подтвердил, что да, у нас есть земельный участок, находится акватория в центре города, очень удобно детям приезжать, - подчеркнул Корб.

Тем не менее, несмотря на обнадеживающее общение, поддержки на федеральном уровне добиться не удалось. По его словам, позже из Минспорта РФ пришел формальный ответ: якобы в регионе нет необходимой инфраструктуры и оснований для включения проекта в программу. Владимир Корб отметил, что на практике все снова «откатили» на региональный уровень.

- Это все тянется, предполагаю, что до момента продажи всех квартир, территорий и всего остального, - заключил инициатор проекта.

Барнаул - пример для Омска

Инициатор проекта уверяет, что в Барнауле уже построили похожий гребной канал, но не в черте города. На его создание потратили почти миллиард рублей. Сейчас там проходят крупные соревнования, в том числе этап Кубка мира, а также международные фестивали на лодках «дракон» с участием команд из Китая, Тайваня и других стран.

Он отметил, что в прошлом году омичи тоже участвовали в этих соревнованиях: на САПах, на байдарках и на каноэ. При этом, по словам Корба, условия у барнаульцев и у омской школы ДЮСШ-3 не сравнимы - разница огромная. Хотя сейчас в Омске больше спортсменов-сборников, в будущем, как считает он, ситуация может измениться. Причиной этому является то, что Барнауле уже есть все необходимое - дистанция и база, а в Омске этого до сих пор нет.

Проект создания гребного канала в Омске, расположенного в затоне Судоремонтного завода, давно вышел за рамки простых идей и обретает конкретные очертания. Однако для его успешной реализации необходима поддержка на всех уровнях власти и своевременное решение вопросов с оформлением земельного участка и развитием инфраструктуры.