С 9:30 до 12:30 в городе перекроют центральные улицы.
Как сообщили в мэрии города, в центре Омска временно ограничат транспортное движение 27 июля с 9:30 до 12:30 в связи с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, приуроченных к празднику Крещения Руси.
Закроют Соборную площадь (от улицы Красный Путь до улицы Ленина), улицу Ленина (от Соборной площади до площади Победы и от улицы Партизанской до улицы Короленко), а также площадь Победы (от улицы Интернациональной до улицы Ленина).
Общественный транспорт временно скорректирует свои маршруты:
- Автобусы № 25, 64, 77 направляются до остановки «Дом Туриста» через Комсомольский мост.
- Автобус № 34 пойдет по улицам Герцена и Фрунзе, сделав остановку у комплекса «Флагман».
- Автобус № 62 сделает разворот у моста им. 60-летия Победы и начнет движение от остановки «Библиотека им. Пушкина».
- Автобус № 73 проследует через улицу Интернациональную и Комсомольский мост.
- Автобус № 94 переедет на мост Победы, далее продолжит путь по улицам Фрунзе и Герцена.
- Троллейбус № 8 поедет в обход через улицу Интернациональную и Комсомольский мост, минуя остановку «Жемчужина».
Омичей просят заранее планировать поездки и учитывать временные изменения маршрутов транспорта.