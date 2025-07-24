Глава региона подвел итоги 2024 года в сфере культуры, туризма, физической культуры, спорта и молодежной политики.

В своем ежегодном докладе губернатор Омской области Виталий Хоценко подчеркнул успехи региона в расширении культурной инфраструктуры, обеспечении доступности творческой и спортивной деятельности, а также в укреплении статуса региона как центра молодежных инициатив.

Особое внимание в 2024 году было уделено модернизации учреждений культуры, что позволило значительно улучшить условия для развития творческого потенциала омичей.

– Отремонтированы две детские школы искусств и четыре дома культуры, созданы две модельные библиотеки, оснащены современным оборудованием четыре театра и два музея, – подчеркнул Хоценко.

Развитие также получило международное культурное сотрудничество: Омский музыкальный театр успешно выступил с гастролями в Китае, а балетная труппа провела серию мастер-классов в Международном культурном центре «Шелковый путь».

Среди важнейших культурных событий 2024 года стоит отметить девятый фестиваль «Дни Эрмитажа в Омске» и второй Международный Прииртышский Сабантуй. Крупный форум «Россия – это мы!» привлек около 80 тысяч участников.

Самым важным событием года стало присвоение Омску звания культурной столицы России 2026 года, что подчеркивает богатство культурного наследия региона. Губернатор подчеркнул, что это не просто титул, а признание огромного культурного потенциала региона.

Значимым этапом в поддержке креативных индустрий стало открытие в регионе представительства Президентского фонда культурных инициатив. Как сообщил губернатор, на первый конкурс фонда в 2025 году от Омской области поступило 505 заявок, что сделало регион третьим по количеству участников в стране.

Омск в 2024 году заслуженно назван молодежной столицей России 2025 года. Активно реконструируются молодежные центры «Химик» и «Движение омской молодежи», эффективно работает образовательный центр «Сириус 55», в котором ежегодно проходят обучение около 7 тысяч юных дарований. Также открылся Дом первых – уникальное пространство для участников молодежного движения «Движение первых».

Культурные мероприятия, такие как форум молодых лидеров и арт-фестиваль «Омск, ты просто космос!», участниками в котором стали представители из 11 стран, продемонстрировали значимость региона в международном молодежном сотрудничестве.

В области спорта также наблюдаются значительные успехи: регулярно занимаются физкультурой и спортом более 56 % жителей региона. Появились новые спортивные объекты, такие как физкультурно-оздоровительный комплекс в рабочем поселке Горьковском и завершено строительство омского фиджитал-центра. Кроме того, закуплено новейшее оборудование для четырех школ олимпийского резерва. В Омской области также проводятся соревнования международного уровня.

– Чемпионат России по фигурному катанию, турнир по художественной гимнастике EVGENIA CUP и бойцовский чемпионат Shlemenko Fighting Championship подтверждают нашу готовность проводить события международного уровня, – подчеркнул глава области.

Массовая спортивная активность представлена традиционными акциями «Лыжня России», «ВелоОмск» и «Кросс наций», привлекающими десятки тысяч участников всех возрастов.

Особое внимание уделяется развитию туристического потенциала региона. Число туристов в регионе достигло рекордной отметки в 700 тысяч человек.

– Впервые число туристов, посетивших наш регион, превысило 700 тысяч человек. Успех таких проектов, как «Лето вокруг света», «Турмикс» и «Слетье», доказал: Омская область становится настоящим центром событийного туризма, – отметил Хоценко.

Омская область активно развивает промышленный туризм, став участником федеральной программы «Открытая промышленность». Более 50 предприятий региона присоединились к этому проекту, демонстрируя индустриальный потенциал региона.