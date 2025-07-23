Свое лето в студенческих археологических отрядах проводят около 130 человек.

В 2025 году в составе студенческих археологических отрядов Омской области трудятся порядка 130 студентов из ОмГУ имени Ф. М. Достоевского и ОмГПУ. Летом ребята выехали на археологические раскопки, которые проходят на территории Омской области, Красноярского края, Ханты-Мансийского автономного округа и Якутии.

– Студенческие археологические отряды – это новое направление не только для Омской области, но и для всего движения студенческих отрядов в целом, – рассказал председатель правления студотрядов Омской области Алексей Потейко. – Это уникальное направление, в котором ребята своими руками совершают важные исторические находки, выдвигают гипотезы и восстанавливают историю. За 3 года численность направления выросла с 11 до 130 человек. Надеемся, что студенческие археологические отряды будут только развиваться.

Первый археологический отряд «Асгард» был создан на базе ОмГПУ в 2022 году. Сейчас существуют четыре студенческих археологических отряда – «Асгард», «Омега», «Ермак» и «Секрет». Для студентов работа в составе археологического отряда – это возможность пройти практику и заработать дополнительные средства в летний период. Для того чтобы стать частью отряда, не обязательно обучаться на профильном направлении.

Российские студенческие отряды – крупнейшее трудовое движение российской молодежи. С 1959 года школу студотрядов прошли более 20 млн человек. В 2024 году в составе Российских студенческих отрядов трудились более 400 тысяч студентов и школьников из 85 регионов России, которые получили свой первый трудовой опыт, достойную заработную плату и сделали значимый вклад в развитие страны.

Чтобы присоединиться к движению РСО, бесплатно обучиться востребованным рабочим профессиям и трудоустроиться на масштабные проекты не только в России, но и за рубежом, достаточно заполнить простую форму на сайте http://studotrayd.ru/ или позвонить в кол-центр РСО по номеру 8-800-770-0-117.