Гости выставки считают, что продавцы ломят ценники, но при этом сметают с прилавков все нужное и не очень. Иногородних фермеров стало больше.

Сегодня, 23 июля, в Омске открылась ярмарка-выставка «АгроОмск-2025». Еще до 10:00 возле главного входа в парк «На Королева» в Советском округе выстроилась большая очередь.

На выставке представлена самая разнообразная сельскохозяйственная техника из разных регионов России и других стран. Здесь можно увидеть современные сеялки, рыхлители, подборщики, тракторы, жатки, опрыскиватели, погрузчики, фотосепараторы и др. Рядом продаются теплицы, садовые растения и мебель, материалы для благоустройства.

Выставлены в парке и легковые автомобили. На аллее мастеров омичам традиционно предложили то, что в другие дни сбыться не может – handmade товары: украшения, сумки, ремни, блокноты, деревянную посуду, корзины. Также можно приобрести одежду, обувь, солцезащитные очки, товары для дома и косметику.

По словам некоторых посетителей, продавцы заламывают цены. Однако торговцы считают иначе: они уверены, что молодежь все больше смотрит – отвлекает, но ничего не покупает.

Также на выставке можно купить специи, орехи, сухофрукты, сладости, чай, колбасу, яйца, масло, сыр, грибы и овощи. Десяток отборных яиц здесь обойдется дешевле, чем в магазине, – в 62 рубля, СО – в 70 рублей, С1 – в 60 рублей, С2 – в 50 рублей.

Огурцами на выставке торгуют по 70 рублей за килограмм, а помидорами – по 130 рублей. За 65 рублей омичи могут приобрести картофель или морковь, а по 25 рублей за килограмм – арбуз. Сыр отдают по 230 рублей за небольшую головку. Банка сгущенки обойдется ее обладателям в 600 рублей.

Некоторые продукты можно попробовать перед покупкой. Для омичей организовали дегустации меда, сгущенки и даже протеиновых чипсов.

Рядом – аллея меда: сибирского, зауральского, башкирского, таежного и местного. Алтайский мед вызвал особый ажиотаж среди омичей. За ним выстроилась огромная очередь, местами началась давка.

– Хороший мед и недорогой, – отметила одна из покупательниц.

А вот что обойдется дороже, чем в магазине, так это обычная бутылка воды 0,5 литра. За нее придется выложить 100 рублей, а за колу – 150.

Отметим, что торговые ряды развернулись и за пределами парка. Около ближайшей остановки омичам предлагают яблоки, грибы, ягоды и другие товары.

– Очень интересно на все посмотреть. Это такое крупное мероприятие в нашем городе, – отметила омичка Галина Березина.

Большинство покидает агровыставку без покупок, приходят с упоением «потусить», но есть и исключения.

– Я уже купила кое-что – лилейник, сорт такой, какой искала. Посажу около дома, – рассказала Виктория Серова.

Омички также отмечают, что раньше на выставке было больше местных фермеров, приезжали из разных районов. Теперь их стало меньше. На смену пришли торговцы из других регионов.

Для посетителей выставки-ярмарки также работают фуд-корты. В парке можно отведать шашлык, плов, кукурузу, самсу или пельмени.

Подготовили организаторы выставки и развлечения для детей: аквагрим, катания на верблюде и пони, аттракционы, конкурсы на меткость, где нужно набросить колечко или лопнуть шарик. Здесь же есть батуты и мини-зоопарк, где гости кормят кур или коз.

Выставка проработает до 27 июля.