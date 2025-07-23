Стажировку проходили как студенты ОмГТУ, так и выпускники Школы 21.

В Сбере подвели итоги летней практики студентов ОмГТУ и стажировки выпускников программы «Введение в управление ИТ-проектами» Школы 21. В течение четырех недель более 40 участников работали над практическими ИТ-проектами.

– Прежде всего хочу отметить высокий уровень вовлеченности и результат наших молодых коллег, – сказала управляющий Омским отделением Сбера Наталья Корнева. – Видеть, как студенты и выпускники глубоко погружаются в реальные задачи и предлагают рабочие решения, – это лучшая оценка для подобных программ. Участники получили бесценный практический опыт, а мы в Сбере – возможность поддержать таланты и увидеть свежий взгляд на актуальные для бизнеса и государства проекты. Такие инициативы – важная часть работы по развитию ИТ-сообщества в регионе.

Уникальность стажировки заключалась в распределении ролей: выпускники Школы 21 выступали в качестве менеджеров проектов, а студенты ОмГТУ реализовывали задачи как технические исполнители.

Вместе они решали реальные кейсы в рамках шести команд. Работы велись по двум актуальным направлениям:

разработка инструмента по целям устойчивого развития (для министерства экономического развития),

создание AI-ассистента для отслеживания изменений в нормативной базе.

Стажировка стала продолжением образовательной программы «Введение в управление ИТ-проектами».