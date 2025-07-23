Помощник нотариуса из Омска рассказала, как не быть втянутым в мошенническую схему.

В последние годы одной из наиболее острых проблем в сфере информационной безопасности становится рост кибермошенничества. Мошенники используют разнообразные схемы для похищения личных данных, денежных средств и имущества.

На фоне развития технологий и увеличения объема онлайн-операций все чаще в мошеннических схемах преступники стали задействовать дропперов. Это те, кто добровольно или под влиянием обмана предоставляют свои банковские счета и электронные кошельки мошенникам для перевода украденных денег.

По словам помощника нотариуса города Омска Анны Подсвировой, злоумышленники могут выдавать себя за представителей известных компаний или правоохранительных органов. Они могут убеждать потенциальных жертв в необходимости сотрудничества, манипулировать через страх и срочность, сообщая об утечке данных или угрозах блокировки счетов и необходимости перевести средства на «безопасный счет», или распространять объявления о «быстром заработке» путем выполнения простых задач.

Какие схемы могут использовать кибермошенники, действуя через дропперов? Например, дропперы могут обналичивать средства через банкоматы, переводить их между счетами, создавая цепочку транзакций, передавать свою банковскую карту или свои данные для входа в онлайн-банк третьим лицам, а также оформлять доверенности на третьих лиц на открытие счетов и распоряжение ими. С целью оформления доверенностей эти лица обращаются к нотариусам.

Именно поэтому нотариусы на приеме очень пристально относятся к лицам, имеющим намерения оформить такого рода доверенности. Они выясняют у заявителей, какие полномочия, кому и почему хотят передать, понимают ли клиенты правовые последствия оформления таких доверенностей.

Чаще всего дропперы просят оформить доверенность на проведение банковских операций сразу на широкий круг лиц либо на постороннего человека, не являющегося близким родственником, сообщая, что это знакомый или друг, при этом поверенными у разных заявителей могут быть одни и те же лица.

Нотариус проведет все необходимые проверочные действия и, основываясь на беседе с клиентом, представленных им документах, своем опыте, внешних факторах и признаках, разберется, действительно ли жизненная ситуация клиента требует оформления доверенности, или же он вовлечен в мошенническую схему.

В этом случае он обязательно разъяснит обратившемуся лицу правовые последствия и меры ответственности, предусмотренные действующим законодательством, и при наличии достаточных оснований полагать, что совершение такого нотариального действия может быть использовано в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, откажет в удостоверении доверенности на управление банковскими счетами.

Часто дропперы не осознают, что участвуют в мошеннических схемах либо всю серьезность совершаемого ими преступления, не задумываются о последствиях. А ведь последствия будут очень серьезные.

За кибермошенничество, связанное с обналичиванием денежных средств, полученных обманным путем, с 1 сентября 2025 года вводится уголовная ответственность. Федеральный закон № 176-ФЗ от 24 июня 2025 года внес изменения в статью 187 УК РФ, которая устанавливает следующие виды наказаний:

за передачу доступа к своему счету из корыстных побуждений – штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 3 лет;

за участие в незаконных операциях по указанию третьих лиц – те же меры ответственности;

если доступ передает не владелец счета, наказание ужесточается – штраф до 1 млн рублей или лишение свободы на срок до 6 лет.

Часто дропперами становятся молодые и несовершеннолетние лица, которых привлекает возможность быстро и легко получить деньги либо которые подверглись обману в силу своей неинформированности и отсутствия опыта.

В связи с этим с 1 августа 2025 года банки смогут открывать счета несовершеннолетним лицам только с письменного согласия родителей и иных законных представителей. Соответствующие изменения были внесены 24 июня 2025 года Федеральным законом № 178-ФЗ в Гражданский кодекс. Это позволит уберечь детей от вовлечения в противоправную деятельность, так как несовершеннолетние лица также попадают под уголовную ответственность, а родители смогут контролировать совершаемые детьми операции и нести ответственность за их действия.

Принятые законы дополняют систему норм, которые направлены на противодействие кибермошенникам, действующим через цепочку соучастников. А нотариусы лично общаются с доверителем и оценивают всю совокупность факторов, позволяющих определить признаки их вовлечения в мошеннические схемы. Они объяснят все правовые последствия и предупредят о мерах ответственности, что в совокупности ограничит преступников в возможностях обналичивания похищенных денег.