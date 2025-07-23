Предприниматель не имел документов, подтверждающих годность судов к плаванию, а также не застраховал свою ответственность.

Омская транспортная прокуратура выявила нарушения законодательства о безопасности эксплуатации внутреннего водного транспорта. Речь идет о паромной переправе через Иртыш между райцентрами Черлак и Нововаршавка. Пассажиров здесь возит предприниматель.

– Установлено, что частное лицо оказывало населению услуги по перевозке на паромной переправе с использованием теплоходов «Николай Верлов» и «Силур» через реку Иртыш в Черлакском районе Омской области в отсутствие документов, подтверждающих годность судов к плаванию, документов страхования ответственности судовладельца, – сообщили в прокуратуре.

Нарушителя привлекли к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией) и назначили штраф в размере 20 тыс. рублей.