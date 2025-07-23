Председатель СК России потребовал возбудить уголовное дело.

Видео жителей села Куликово в Черлакском районе Омской области, опубликованное в интернете, привлекло внимание правоохранительных органов. Люди жалуются на плохое качество питьевой воды, подаваемой в дома без надлежащей очистки.

Согласно данным следствия, федеральная программа предусматривала выделение средств на строительство новых очистных сооружений и модернизацию системы водоснабжения в 2021 году. Однако деньги пошли на реконструкцию устаревшей водозаборной скважины, хотя известно, что вода из нее имеет высокое содержание вредных веществ.

Несмотря на многократные обращения граждан в местные органы власти и контролирующие организации, проблему устранить не удалось. Жители вынуждены пользоваться водой, которая не соответствует санитарным нормам и стандартам безопасности.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Омской области Виталию Батищеву возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.