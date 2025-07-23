Накануне Дня Крещения Руси православные верующие пройдут крестным ходом от Успенского до Никольского собора.

В это воскресенье, 27 июля, в Омске состоится традиционный крестный ход, посвященный Дню Крещению Руси (отмечается 28 июля). О деталях масштабного мероприятия рассказали представители Омской епархии.

– Крестный ход рассматриваем как очень серьезное, государствообразующее, объединяющее общество мероприятие, которое в нашем регионе укоренилось и стало традиционным, – отметил протоиерей Дмитрий Олихов. – День Крещения Руси – праздник значимый, в нем примут участие все епископы, возглавляющие епархии, входящие в состав Омской митрополии. И не только первосвященные владыки, но и прихожане.

Главной святыней празднования станет Абалакская икона Божией Матери, которую накануне, 26 июля, привезут в Омск из Тобольска и установят в Успенском кафедральном соборе. Православные верующие смогут приложиться к иконе, храм будет открыт весь день.

– Это всесибирская святыня, – сказал иерей Виктор Сыромятников. – Она почитается всей Сибирью. И более того, до революции редко в какой русской семье вообще не было образа Абалакской иконы, очень многие наши соотечественники на протяжении многих поколений молились Божией Матери перед этим образом, и очень часто молились об Отечестве нашем, которое нередко бывало в опасности, и одной из тем молитвы на крестном ходе, конечно же, будет молитва о нашем Отечестве.

Крестным ходом икона будет доставлена в Свято-Никольский Казачий собор и будет находиться там весь день. К ней также будет открыт доступ в течение воскресного дня, а в День памяти святого равноапостольного князя Владимира, 28 июля, после Божественной литургии, Абалакская икона отбудет в родную обитель.

Что касается маршрута, то он пройдет от Успенского собора до Никольского, начнется шествие в 10:00 и закончится в 15:00, каждый участник крестного хода сможет не только поклониться чтимой святыне, на территории парка, окружающего собор, будут развернуты локации, будет работать сцена, на которой выступят профессиональные коллективы.

– Здесь будет и полевая кухня, которую нам предоставят воинские части, расположенные в городе Омске. Будет и колокольный звон, и различные мастер-классы, и спортивные активности, и торговля изделиями традиционных ремесел, – поведал Дмитрий Олихов. – Мы благодарны нашим соработникам – министерству культуры, которое взяло на себя значительную часть оргмероприятий и организацию работы локаций возле Казачьего собора.

Будет работать 12 площадок: «Пир на весь мир» (торговля), «Праздничное угощение» (каша от епархии), «Правнуки Пересвета» (спортивная площадка), «Истоки и традиции» (музеи и библиотеки), отдельная выставка от главной библиотеки Омской области – им. Пушкина, «Ярмарка мастеров», «Летописи Крещения» (выездной кинотеатр), «Островок детства», «Перезвоны колоколен» (мастер-класс), «Горница творчества» (воскресные школы и ДШИ).

Для участников крестного хода разработана памятка, сейчас ее можно взять в любом храме Омской области. В памятке, помимо маршрута, рассказывается о поведении в колоннах.

– Человек должен вести себя таким образом, чтобы не мешать пению хора, должен выполнять разумное распоряжение людей, которые будут ограничивать движущуюся колонну с двух сторон. Конечно, нужно с уважением относиться к окружающим людям, которые будут рядом с тобой. Стараться никого не толкать, стараться не вступать в какие-то дискуссии, которые могут привести к каким-то негативным последствиям, – отметил Дмитрий Олихов.

Предупреждают участников крестного хода и о погоде. Нужно одеться соответствующим образом, взять с собой воды, если будет жарко. На таких массовых мероприятиях работают медики.

С собой, кстати, можно взять почитаемые в семье иконы, в епархии это даже приветствуют. Объяснили также, почему крестный ход идет именно таким маршрутом.

– Дело в том, что Успенский собор по размерам самый большой в Омске храм и соборную литургию удобнее начинать именно на этом месте. И считать отправной точкой. Казачий собор сейчас и территория вокруг него преобразились. Там много зелени, там хорошие широкие дорожки, и там находится памятник святым Петру и Февронии. И использовать эту локацию, мы считаем, очень важно. Показывать, что на этой локации можно проводить любое городское мероприятие, – отметил Дмитрий Олихов.

Добавим, что День Крещения Руси впервые в Омске отпраздновали в таком формате: литургия, крестный ход, народные гуляния – в 2013 году. В докоронавирусные годы в ряды крестного хода вставало до 10 тыс. прихожан, в прошлом году, впервые после пандемии, в праздновании Крещения Руси приняли участие 7,5 тыс. человек.