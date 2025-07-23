Диетолог рассказала, что нужно есть для поддержания умственной работоспособности.
Людям, ведущим активный образ жизни и постоянно занятым работой, необходимо особое внимание уделить своему рациону питания, заявила диетолог-гастроэнтеролог Ольга Шестакова. Врач предложила список продуктов, полезных для поддержания высокого уровня умственной работоспособности.
Самым полезным для мозга видом пищи диетолог признала жирную рыбу, такую как лосось, скумбрия, сельдь и сардины. Их рекомендуется употреблять не реже трех раз в неделю.
– Это поможет снизить нейровоспаление и повысить когнитивные функции, что доказано в исследованиях в скандинавских странах, где люди до пожилого возраста сохраняют ясность ума, – отметила врач в беседе с порталом News.ru.
Доктор обратила внимание и на пользу яиц, объясняющую высокое содержание холина – важного компонента для нормального функционирования памяти. Особенное значение имеют витамины группы B, стимулирующие образование нервных клеток и положительно влияющие на работу центральной нервной системы.
Одним из ценных продуктов назван горький шоколад с высоким процентом какао (не ниже 70 %). Теобромин, содержащийся в шоколаде, улучшает запоминание и повышает активность мозга.
Еще одним эффективным стимулятором мозговой деятельности назван зеленый чай, богатый аминокислотой L-теанином, благоприятно воздействующей на мозговую активность без перегрузки организма чрезмерным возбуждением.
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