Диетолог рассказала, что нужно есть для поддержания умственной работоспособности.

Людям, ведущим активный образ жизни и постоянно занятым работой, необходимо особое внимание уделить своему рациону питания, заявила диетолог-гастроэнтеролог Ольга Шестакова. Врач предложила список продуктов, полезных для поддержания высокого уровня умственной работоспособности.

Самым полезным для мозга видом пищи диетолог признала жирную рыбу, такую как лосось, скумбрия, сельдь и сардины. Их рекомендуется употреблять не реже трех раз в неделю.

– Это поможет снизить нейровоспаление и повысить когнитивные функции, что доказано в исследованиях в скандинавских странах, где люди до пожилого возраста сохраняют ясность ума, – отметила врач в беседе с порталом News.ru.

Доктор обратила внимание и на пользу яиц, объясняющую высокое содержание холина – важного компонента для нормального функционирования памяти. Особенное значение имеют витамины группы B, стимулирующие образование нервных клеток и положительно влияющие на работу центральной нервной системы.

Одним из ценных продуктов назван горький шоколад с высоким процентом какао (не ниже 70 %). Теобромин, содержащийся в шоколаде, улучшает запоминание и повышает активность мозга.

Еще одним эффективным стимулятором мозговой деятельности назван зеленый чай, богатый аминокислотой L-теанином, благоприятно воздействующей на мозговую активность без перегрузки организма чрезмерным возбуждением.

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