Новый исполняющий обязанности руководителя имеет более 30 лет стажа в судебной системе.

Сегодня председателем Верховного суда Российской Федерации назначен омич Юрий Иваненко. Это решение приняли после смерти Ирины Подносовой, которая руководила Верховным судом с весны 2024 года и ушла из жизни в возрасте 71 года.

Юрий Иваненко родился в Большереченском районе Омской области. Свой профессиональный путь он начал в 1992 году в Советском районном суде Омска, где с 1998 года занимал пост заместителя председателя. С 1999 по 2009 год он работал судьей Омского областного суда. В 2015 году Иваненко продолжил карьеру в Верховном суде Российской Федерации.

Напомним, что в мае прошлого года стало известно о том, что омич метит в кресло заместителя председателя Верховного суда Российской Федерации и возглавил судебную коллегию по экономическим спорам.