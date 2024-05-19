Его кандидатуру рассмотрит Высшая квалификационная коллегия судей РФ в ближайший вторник.

Его кандидатуру рассмотрит Высшая квалификационная коллегия судей РФ в ближайший вторник.

В ближайший вторник, 28 мая, Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации рассмотрит кандидатуру на должность заместителя председателя Верховного суда РФ. Им является уроженец Омской области Юрий Иваненко.

Иваненко родился в Большереченском районе в 1966 году. В 1992-м с отличием окончил Омский государственный университет по специальности «правоведение». Работал судьей и заместителем председателя Советского районного суда Омска, после был судьей Омского областного суда и входил в его президиум.

В 2009 году уехал в Ленинградскую область, став заместителем председателя Ленинградского областного суда.

С марта 2015 года – судья Верховного суда РФ. Пять лет спустя назначен председателем 3-го судебного состава Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда.

Заявление Иваненко будет рассмотрено ВККС во вторник. Напомним, что за день до этого коллегия рассмотрит кандидатуру омички Гульжан Сакатагановой на должность судьи в одном из судов Луганской Народной Республики.