Омск-Информ
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·Общество

Ее заявление Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации рассмотрит завтра.

Омская судья Гульжан Сакатаганова является кандидатом на должность судьи в одном из судов Луганской Народной Республики. Заявление о ее назначении завтра рассмотрит Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации. Это значится одним из пунктов завтрашнего заседания коллегии.

– Заявление Сактагановой Гульжан Нурахановны о рекомендации кандидатом на должность судьи Северодонецкого городского суда Луганской Народной Республики (по конкурсу, объявленному в «Российской газете» от 20 октября 2023 г. № 238), – сообщается на сайте ВККС РФ.

Сакатаганова была судьей Марьяновского районного суда, а затем ее назначили судьей Первомайского районного суда. Весной 2017 года она ушла в отставку с этой должности, а спустя шесть с половиной лет, осенью 2023 года, эта отставка прекращена Квалификационной коллегией судей Омской области.

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·Общество

Ее заявление Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации рассмотрит завтра.

Омская судья Гульжан Сакатаганова является кандидатом на должность судьи в одном из судов Луганской Народной Республики. Заявление о ее назначении завтра рассмотрит Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации. Это значится одним из пунктов завтрашнего заседания коллегии.

– Заявление Сактагановой Гульжан Нурахановны о рекомендации кандидатом на должность судьи Северодонецкого городского суда Луганской Народной Республики (по конкурсу, объявленному в «Российской газете» от 20 октября 2023 г. № 238), – сообщается на сайте ВККС РФ.

Сакатаганова была судьей Марьяновского районного суда, а затем ее назначили судьей Первомайского районного суда. Весной 2017 года она ушла в отставку с этой должности, а спустя шесть с половиной лет, осенью 2023 года, эта отставка прекращена Квалификационной коллегией судей Омской области.

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