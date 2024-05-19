Ее заявление Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации рассмотрит завтра.
Омская судья Гульжан Сакатаганова является кандидатом на должность судьи в одном из судов Луганской Народной Республики. Заявление о ее назначении завтра рассмотрит Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации. Это значится одним из пунктов завтрашнего заседания коллегии.
– Заявление Сактагановой Гульжан Нурахановны о рекомендации кандидатом на должность судьи Северодонецкого городского суда Луганской Народной Республики (по конкурсу, объявленному в «Российской газете» от 20 октября 2023 г. № 238), – сообщается на сайте ВККС РФ.
Сакатаганова была судьей Марьяновского районного суда, а затем ее назначили судьей Первомайского районного суда. Весной 2017 года она ушла в отставку с этой должности, а спустя шесть с половиной лет, осенью 2023 года, эта отставка прекращена Квалификационной коллегией судей Омской области.