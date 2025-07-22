Следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

Омские следователи расследуют уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стала 18-летняя студентка, потерявшая 2,9 миллиона рублей.

По версии следствия, все началось с телефонного звонка от якобы курьера цветочного салона, который сообщил о букете, оформленном на имя девушки, и под предлогом подтверждения доставки попросил код из СМС. Затем с потерпевшей связался мужчина, представившийся сотрудником Роскомнадзора, после чего мошенники получили доступ к ее финансам.

Злоумышленники сообщили, что на имя студентки оформлена доверенность в пользу иностранного агента, а также замечена попытка взять кредит и перевести 500 тысяч рублей на счет благотворительного фонда в поддержку Украины. Под видом специалиста мошенник предложил срочно подать заявление в Росфинмониторинг для отмены доверенности.

Следуя указаниям мошенников, девушка сняла 1,2 миллиона рублей, принадлежащих ее родителям, и передала деньги в парке человеку, назвавшемуся фельдъегерем, использовав кодовое слово «уксус». Позже она обналичила еще 490 тысяч рублей и передала их мужчине, который представился сотрудником правоохранительных органов.

Под давлением аферистов студентка провела видеообыск квартиры, обнаружила в столе отца 1,2 миллиона рублей и передала их незнакомке в сквере. Вечером отец заметил пропажу, после чего дочь призналась в случившемся. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.