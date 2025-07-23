По статистике многие люди травятся грибами, потому что не умеют их собирать и правильно обрабатывать.

В Омской области в самом разгаре грибной сезон. В березовых рощах, в сосновом бору, в осинниках полно лисичек, маслят, груздей, подберезовиков. Много их и на рынках города. При этом крайне мало людей знают, как правильно собирать и выбирать грибы, ягоды, свежие фрукты и овощи. Итог печальный – масса отравлений и болезней, которые люди потом лечат месяцами, тратя на это много средств, нервов и сил.

Заместитель главного врача по медицинской части МСЧ № 4, врач-гастроэнтеролог Татьяна Смирнова подтверждает большое количество отравлений среди грибников и ягодников.

– Мы наблюдаем очень много отравлений. Люди не умеют собирать грибы и в корзинку кладут условно несъедобные или ядовитые грибы. Мне раньше казалось, что это редкость, но по статистике многие люди часто травятся именно из-за этого, – говорит эксперт. – Еще грибы неправильно готовят, неправильно маринуют, собирают их около дорог, где пыль, грязь, токсины, выхлопы газов.

Роспотребнадзор также призывает омичей не собирать грибы вдоль дорог. Если имеются сомнения в том, что они съедобные, лучше просто выбросить. Чаще всего в лесу из ядовитых грибов встречается мухомор, его путают с сыроежкой. Самый ядовитый гриб в лесах Сибири – бледная поганка, ее путают с теми же сыроежками и шампиньонами. Под опята успешно маскируется галерина окаймленная.

Регистрируются случаи отравлений груздями и волнушками из-за неправильного приготовления. Их нужно вымочить и сварить, после – обязательно слить отвар. Травятся и съедобными грибами – старыми и переросшими.

Чтобы избежать отравлений, рекомендуется:

Собирать только хорошо известные грибы.

Не собирать старые, червивые грибы.

Аккуратно срезать грибы вместе с ножкой.

Класть грибы в плетеные корзины, в которых есть вентиляция. Не собирать их в ведра, пластиковые мешки или пакеты – в них грибы быстро портятся.

Не пробовать сырые грибы на вкус.

При выборе ягоды, фруктов и овощей врач-гастроэнтеролог советует руководствоваться несколькими правилами, и тогда лето будет только в радость. Уберечься от опасности несложно.

– Во-первых, нужно тщательно выбирать овощи, фрукты, ягоды. Главное, чтобы на них не было повреждений, – отмечает Татьяна Смирнова. – В любую трещинку могут попасть микроорганизмы при транспортировке, плюс неизвестно кто брался за них при выгрузке. Во-вторых, необходимо тщательное мытье этих продуктов для того, чтобы в организм не попали вредоносные бактерии. Кипятком мыть не нужно, просто замочить на какое-то время, а потом еще раз промыть.

Что касается арбузов и дынь, то их следует очищать от шкурки и не съедать до самой корки, где и скапливаются пестициды, нитраты и так далее.

В Роспотребнадзоре напоминают, что для ускоренного роста арбузов производители используют нитратные удобрения и стимуляторы. Если арбуз сорван раньше времени, вредные вещества остаются в корке и мякоти. Попадая в организм, они превращаются в нитриты, способные вызвать отравление, тахикардию и даже хронические болезни.

Если отравление все же произошло, то следует обратиться к инфекционисту. Терапевты также сталкиваются с токсикоинфекциями, но на уровне функциональных нарушений, которые связаны с перееданием или плохой обработкой овощей/фруктов, грибов/ягод, так называемым несварением.

– Первые симптомы – это тошнота, рвота, высокая температура и т. д., то есть классические симптомы интоксикации. Лучше сразу обратиться к врачу, отказ от обращения за профессиональной медицинской помощью может привести к трагическим последствиям, – предупреждает врач.

Что касается экзотических фруктов/овощей, которые в большом количестве появились на прилавках омских супермаркетов и рынков, то набрасываться на такие продукты не стоит. Часто их везут к нам малоспелыми, поэтому употреблять экзотику нужно аккуратно.