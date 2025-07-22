Инцидент произошел 19 июля на остановке «Хлебозавод».

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Омской области проводит доследственную проверку обстоятельств инцидента, произошедшего в субботу, 19 июля, на автобусной остановке «Хлебозавод».

Согласно поступившей информации, водитель автобуса маршрута № 24 начал движение, не удостоверившись в безопасности посадки пассажиров. Из-за этого омичке зажало ногу дверью. Женщина упала на проезжую часть и ее протащило несколько метров. Сообщается, что пострадавшая получила необходимую медицинскую помощь.

Сейчас следственный комитет устанавливает все обстоятельства случившегося, в ходе проверки будет дана правовая оценка действиям водителя, а также должностных лиц пассажирского предприятия по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.