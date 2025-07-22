Экс-наставник клуба предложил ужесточить правила в КХЛ.

Бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин высказался о ситуации с теперь уже экс-защитником команды Джесси Блэкером. Напомним, что клуб расторг с ним контракт через полтора месяца после подписания. Блэкер не успел сыграть за омичей ни одной игры.

– Ситуация с Блэкером для меня сюрприз. Вроде бы только что его подписали – и тут же расставание. Такие повороты вызывают только недоумение. Нелепая ситуация, – цитирует Рябыкина Russia-Hockey.ru.

Экс-тренер предложил обратить внимание на опыт НХЛ, введя жесткие финансовые санкции за нарушение контракта и ужесточив правила учета договоров в финансовом плане клубов.

– Думаю, здесь нам надо брать пример с НХЛ. Там с такой легкостью длинный контракт не сбросить. Существуют большие выкупные суммы на весь срок действия договора, плюс все в полной мере учитывается в потолке зарплат. А у нас в общем-то забыли про контракт – и пошли дальше… – добавил Рябыкин.

Ранее Блэкер покинул омский клуб по обоюдному решению сторон. Позже он вновь подписал контракт с «Автомобилистом». Как сообщает обозреватель «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис, условия договора останутся аналогичными тем, что у него были в омском клубе. По информации хоккейного инсайдера Артура Хайруллина, зарплата защитника составит 40 млн рублей.