Похороны пройдут на Северо-Восточном кладбище.

В Минздраве Омской области сообщили о прощании с заместителем министра Дмитрием Рябиковым.

Церемония пройдет в среду, 23 июля, с 11:00 до 11:50 в Соборе Воскресения Христова (ул. Партизанская, 16). Похороны состоятся в 12:20 на Северо-Восточном кладбище.

О внезапной смерти Дмитрия Рябикова стало известно в ночь на 21 июля. Об этом сообщил глава регионального минздрава Дмитрий Маркелов.

Рябиков работал в системе здравоохранения с 2003 года.