Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Печальную новость сообщил министр здравоохранения Дмитрий Маркелов.
Министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов сообщил о внезапной кончине заместителя главы ведомства Дмитрия Рябикова. Согласно сообщению, трагедия произошла сегодня ночью, 21 июля.
Рябиков отвечал за важнейшие направления работы в системе здравоохранения, решал вопросы, касающиеся оказания медицинской помощи людям. 

В 2003 году Рябиков окончил Омскую медицинскую академию по специальности «педиатрия». После выпуска совмещал работу на кафедре детских болезней с работой врача-педиатра в Областной детской клинической больнице. Позже возглавлял педиатрическое отделение детской городской поликлиники № 5, являлся заместителем главного врача по медицинской части общеполиклинического медицинского персонала детской городской поликлиники № 3.

С 2011 года работал в Министерстве здравоохранения Омской области на разных должностях, с 2017 по 2020 год руководил департаментом организации оказания медицинской помощи. Позже Дмитрий Рябиков трудился начальником медицинской части хоккейной академии «Авангард». 

До настоящего времени занимал должность заместителя министра здравоохранения Омской области.

Мария Филимонова
·Общество

Печальную новость сообщил министр здравоохранения Дмитрий Маркелов.
Министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов сообщил о внезапной кончине заместителя главы ведомства Дмитрия Рябикова. Согласно сообщению, трагедия произошла сегодня ночью, 21 июля.
Рябиков отвечал за важнейшие направления работы в системе здравоохранения, решал вопросы, касающиеся оказания медицинской помощи людям. 

В 2003 году Рябиков окончил Омскую медицинскую академию по специальности «педиатрия». После выпуска совмещал работу на кафедре детских болезней с работой врача-педиатра в Областной детской клинической больнице. Позже возглавлял педиатрическое отделение детской городской поликлиники № 5, являлся заместителем главного врача по медицинской части общеполиклинического медицинского персонала детской городской поликлиники № 3.

С 2011 года работал в Министерстве здравоохранения Омской области на разных должностях, с 2017 по 2020 год руководил департаментом организации оказания медицинской помощи. Позже Дмитрий Рябиков трудился начальником медицинской части хоккейной академии «Авангард». 

До настоящего времени занимал должность заместителя министра здравоохранения Омской области.

Мария Филимонова