Омск-Информ
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·Общество

Изучение нового предмета начнется с 2026–2027 учебного года.

С 2026–2027 учебного года в школьной программе появится новый предмет – «духовно-нравственная культура России». Об этом сказано в соответствующем документе Минпросвещения РФ. Экспертиза образовательной программы уже ведется.

Целью этой дисциплины назвали формирование у школьников мировоззрения, основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях.
По новой образовательной программе планируется изучать жизненные пути и взгляды государственных, общественных и культурных деятелей, ученых и военных, в том числе героев СВО. Примеры значимых для истории России людей призваны «укоренить созидательные ценности», сообщает «РИА Новости».
Олег Кипорук
·Общество

Изучение нового предмета начнется с 2026–2027 учебного года.

С 2026–2027 учебного года в школьной программе появится новый предмет – «духовно-нравственная культура России». Об этом сказано в соответствующем документе Минпросвещения РФ. Экспертиза образовательной программы уже ведется.

Целью этой дисциплины назвали формирование у школьников мировоззрения, основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях.
По новой образовательной программе планируется изучать жизненные пути и взгляды государственных, общественных и культурных деятелей, ученых и военных, в том числе героев СВО. Примеры значимых для истории России людей призваны «укоренить созидательные ценности», сообщает «РИА Новости».
Олег Кипорук