Хоккеист покинул омский клуб после завершения сезона 2024/25.

Бывший форвард «Авангарда» Марк Верба прокомментировал свою работу с главным тренером команды Ги Буше. Отметим, что дебют нападающего под руководством канадского специалиста состоялся в середине января.

Верба отметил, что сначала все шло хорошо, но затем, по его словам, как будто что-то резко изменилось.

«Нормально все было, десять игр – восторг, искра, буря, безумие, а потом просто как отрезало», – поделился хоккеист с Алексеем Шевченко.

В минувшем сезоне нападающий провел за «Авангард» 22 матча, в которых набрал 5 (1+4) очков. В плей-офф он принял участие в двух встречах серии с «Металлургом» и заработал 5 штрафных минут.

Напомним, что Марк Верба оказался в числе первых, кто покинул омский клуб после завершения сезона 2024/25.