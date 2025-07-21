Летальность от пищевых отравлений среди женщин возросла на треть с прошлого года.

Региональное управление Роспотребнадзора обнародовало отчет о случаях отравлений алкоголем и наркотиками в Омской области за первое полугодие 2025 года. Всего за указанный период было зафиксировано 215 эпизодов алкогольной интоксикации, из которых 56 закончились летальным исходом.

Чаще всего жертвами таких отравлений становились мужчины – 158 случаев против 57 у женщин. Наибольшее количество случаев отравления зафиксировано среди безработных – 169 эпизодов.

Уровень смертельных исходов среди женщин оказался выше на 3 % по сравнению с мужчинами. В детской и подростковой среде не было зарегистрировано ни одного случая летального исхода от алкогольной интоксикации.

– Для населения Омской области в целом летальным исходом завершились 26,0 % от общего количества отравлений, что было на 20,0 % выше, чем в 2024 году. У женщин показатель летальности (28,1 %) был незначительно выше, чем у мужчин (25,3 %). Показатели летальности в 2025-м были у мужчин на 15,9 %, а у женщин – на треть выше, чем в 2024 году, – сказано в отчете.

Большинство случаев алкогольной интоксикации произошло в Омске – 166 эпизодов. В районах Омской области зарегистрировано 49 случаев, из которых 36 закончились критическими для жизни последствиями.