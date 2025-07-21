Предприятие восполнило в Иртыше популяцию сибирского осетра.

Волонтеры ОНПЗ выпустили в Иртыш 110 тысяч мальков сибирского осетра. Этот вид северных рыб занесен в Красную книгу России. Осетр встречается в Иртыше очень редко.

Выращивание мальков происходило в течение нескольких месяцев. Вес каждого составил около четырех граммов. Такая масса позволяет выжить в естественной среде. Через пять месяцев рыба достигнет зрелости и сможет дать потомство.

– Омский НПЗ проводит традиционное мероприятие по выпуску молоди сибирского осетра, – рассказал начальник Омского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания Сергей Ляшук. – Предприятие добросовестно выполняет свои обязательства по восполнению бассейна Иртыша. В реку выпущено более 110 тысяч мальков осетра. Это позволит увеличить популяцию ценного краснокнижного вида рыб в Омской области.

Экологическая акция прошла по программе социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Волонтеры выпускали рыбу в реку под контролем специалистов Федерального агентства по рыболовству.

– Зарыбление Иртыша является частью комплексной масштабной программы предприятия по улучшению окружающей среды, – отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский. – Природоохранная деятельность не ограничивается экоакциями, она включает и модернизацию производства. В этом году мы запустили сразу два крупных экологических проекта. Вторую очередь солнечной электростанции, что позволит перевести на зеленую энергию до 10 % энергопотребления предприятия. Также на технологический режим вывели инновационный комплекс водоочистки «Биосфера», который обеспечит замкнутый цикл водопотребления и на 70% снизит использование воды из Иртыша. Такой системный и комплексный подход способствует сохранению экологического равновесия и гармоничному развитию нашего региона.

Забота об экологии является частью социальной деятельности омского предприятия. Оно занимается восполнением популяции редких видов рыб, озеленением города, очисткой берегов рек и внедрением передовых решений в нефтепереработке.