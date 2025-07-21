Американский форвард пока останется в Уфе.

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевский не перейдет в «Авангард». Об этом сообщает хоккейный инсайдер Артур Хайруллин в своем телеграм-канале.

– Александр Хмелевский в Авангард в ближайшее время не перейдет, – заявил обозреватель.

В КХЛ американский форвард с украинскими корнями выступает за «Салават Юлаев» с 2022 года и все это время защищает цвета уфимского клуба. На счету игрока 233 матча, в которых он забросил 92 шайбы и отдал 96 результативных передач.

Напомним, что ранее журналист «Спорт-экспресса» Михаил Зислис заявил, что «ястребы» ведут переговоры по подписанию топ-нападающего. Кроме того, он отметил, что ему сложно было оценить вероятность этой сделки. Однако после ухода Владимира Ткачева из «Авангарда» очевидно, что цена за такого игрока будет стремиться к заоблачным высотам.