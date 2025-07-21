Избирком сообщает о кандидатах в депутаты на довыборы 14 сентября.

В Омский городской Совет от КПРФ идут на выборы врач и индивидуальный предприниматель. Об этом сообщает избирательная комиссия Омской области. По одномандатному избирательному округу № 11 документы подал врач ультразвуковой диагностики стационара на станции Омск-Пассажирский 64-летний Владимир Бельченко. По одномандатному избирательному округу № 23 – 41-летний глава ИП Евгений Заворохин.

Как писал «Омск-информ» ранее, «Единая Россия» также предложила своих кандидатов на освободившиеся места. В № 11 претендентом назван заместитель директора автобазы здравоохранения Дмитрий Шарушинский, в № 23 – инструктор по адаптивной физической культуре Александр Сальников. Оба – ветераны СВО, оба – участники и победители предварительного электронного голосования «Единой России».

Напомним, что 14 сентября состоятся дополнительные выборы депутатов Омского городского Совета седьмого созыва, мандаты стали вакантными после сложения полномочий Павлом Корольковым и Дмитрием Маркеловым, один покинул регион, второй назначен министром здравоохранения Омской области.