Андрей Лапицкий получил смертельное ранение в ноябре прошлого года.

Жители Москаленского района Омской области попрощались с ефрейтором Андреем Лапицким, трагически погибшим в ноябре прошлого года в зоне специальной военной операции. Прощальная церемония прошла 19 июля, спустя восемь месяцев после гибели военнослужащего, служившего стрелком министерства обороны.

Андрея Лапицкого похоронили в селе Чистово Оконешниковского района, куда он переселился шесть лет назад вместе с семьей.

– Как человек, Андрей был очень жизнерадостным, очень добрым, очень ответственным человеком, был хорошим, надежным товарищем, всегда был готов прийти на помощь нуждающимся, – говорится в сообщении москаленского отделения «Единой России».

Ефрейтор начал служить в сентябре 2024 года, заключив контракт с министерством обороны. Службу он проходил в должности стрелка мотострелкового отделения мотострелкового взвода мотострелковой роты мотострелкового батальона мотострелкового полка гвардейской танковой дивизии. Во время боевого задания в Харьковской области в конце ноября он получил смертельное ранение.

Андрей вырос в многодетной семье, был седьмым ребенком. Он окончил Москаленскую СОШ № 2, после чего поступил в Москаленское ПТУ-29 для получения профессии по специальности «тракторист-машинист». Большую часть своей жизни он провел в сельской местности, активно участвуя в сельскохозяйственных работах родного поселка. После переезда в Чистово он также посвятил себя земле.

У погибшего остались супруга, сын и дочь. До своего сорок пятого дня рождения он не дожил один день.