С Мэттом Энтони подписали контракт на год. Он войдет в тренерский штаб фарм-клуба «ястребов».

Хоккейный клуб «Авангард» подписал однолетний контракт с канадским тренером Мэттом Энтони. В сезоне 2025/2026 он войдет в тренерский штаб команды «Омские Крылья». Сообщается, что последние два года Мэтт работал в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL), помощником главного тренера в клубе Cape Breton Eagles, где трудился вместе с Луи Робитайлом. Теперь их сотрудничество продолжится в системе «Авангарда».

Отметим, что Луи Робитайл возглавил фарм-клуб «Авангарда» в мае нынешнего года. Канадский специалист оказался приятелем главного тренера основной команды Ги Буше, прибывшим в Омск с земляком-помощником Дэйвом Барром. Мэтт Энтони четвертый канадец в тренерском штабе.