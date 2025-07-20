Омск-Информ
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·Общество

Траурный митинг состоится в поселке Ачаирский Омского района.

Завтра, в понедельник, 21 июля, пройдет прощание с участником СВО Русланом Останиным. Об этом рассказали в администрации Оконешниковского района.

Траурный митинг и церемония пройдут в поселке Ачаирский Омского района на площади у Дома культуры в 11:00 часов. Подробностей о жизненном пути бойца не приводится.

Редакция выражает соболезнования родным и близким погибшего.

·Общество

Траурный митинг состоится в поселке Ачаирский Омского района.

Завтра, в понедельник, 21 июля, пройдет прощание с участником СВО Русланом Останиным. Об этом рассказали в администрации Оконешниковского района.

Траурный митинг и церемония пройдут в поселке Ачаирский Омского района на площади у Дома культуры в 11:00 часов. Подробностей о жизненном пути бойца не приводится.

Редакция выражает соболезнования родным и близким погибшего.