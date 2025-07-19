Омск-Информ
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·Общество

В правоохранительных органах выражают соболезнования семье и близким покойного.

Вчера, 18 июля, ушел из жизни полковник полиции Виталий Шерман, который занимал должность начальника отдела организации разыскной деятельности Управления уголовного розыска УМВД России по Омской области.

Всю свою карьеру Шерман посвятил работе по раскрытию преступлений в подразделениях уголовного розыска. За годы службы он неоднократно получал благодарности и поощрения за добросовестное выполнение своих обязанностей.

Руководство и сотрудники Управления МВД России по Омской области выразили соболезнования родным и близким ушедшего из жизни коллеги.

1326Алексей Новиков
·Общество

В правоохранительных органах выражают соболезнования семье и близким покойного.

Вчера, 18 июля, ушел из жизни полковник полиции Виталий Шерман, который занимал должность начальника отдела организации разыскной деятельности Управления уголовного розыска УМВД России по Омской области.

Всю свою карьеру Шерман посвятил работе по раскрытию преступлений в подразделениях уголовного розыска. За годы службы он неоднократно получал благодарности и поощрения за добросовестное выполнение своих обязанностей.

Руководство и сотрудники Управления МВД России по Омской области выразили соболезнования родным и близким ушедшего из жизни коллеги.

1326Алексей Новиков